Зазначається, що покупцем активів став підсанкційний Експобанк.

Найбільший європейський банк HSBC віддав право власності на свою "дочку" в Росії Експобанку. Таке рішення дало змогу європейській фінансовій установі піти з Росії.

Видання Reuters пише, що вихід HSBC з Росії розглядався з лютого, коли Володимир Путін дозволив продаж активів приватному Експобанку, адміністрація якого успішно завершила операцію. Пізніше HSBC підтвердив, що передав право власності на бізнес російському кредитору.

"Економічна власність на HSBC Russia була передана Експобанку", - йдеться в заяві HSBC. "Угода буде офіційно завершена після реєстрації переходу права власності в Державному корпоративному реєстрі".

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Варто зазначити, що виручка російського підрозділу HSBC становила близько 15 мільйонів доларів при виручці групи в більш ніж 50 мільярдів доларів. Напередодні повномасштабної війни РФ проти України в ньому працювало близько 200 осіб.

Вихід HSBC з Росії - що відомо

HSBC вперше оголосив у червні 2022 року, що домовився про продаж 100% частки в підрозділі ТОВ "Ейч-ес-бі-сі Банк (РР)" Експобанку. У результаті цього рішення фінустанова, згідно з пронозами, втрачала 300 мільйонів доларів.

Указ 2022 року забороняє інвесторам із "недружніх" країн - тих, які запровадили санкції проти Росії у зв'язку з її діями в Україні, - продавати частки в ключових енергетичних проєктах і банках без прямого дозволу президента.

У грудні США ввели санкції проти Експобанку в рамках широкомасштабних обмежень.

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