Банк зазнав втрат у 300 млн дол через заниження ціни продажу.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну британський конгломерат HSBC заявив про завершення продажу свого російського бізнесу.

Як повідомляє Reuters, завершення продажу бізнесу заплановано на першу половину 2023 року. Банк зазнав втрат у 300 млн дол через заниження ціни продажу.

Діяльність HSBC в Росії включала корпоративний банківський бізнес, який пропонував широкий спектр кредитних та інвестиційно-банківських послуг вітчизняним та міжнародним клієнтам.

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Лондонський кредитор підтвердив, що угода очікує схвалення регуляторних органів.

Падіння російської економіки

Найбагатші люди Росії 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в сукупності втратили 46,6 млрд доларів. Станом на кінець 2022 року їх втрати наблизилися до 100 млрд дол.

8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній. Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень. 29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти і цін на неї.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

17 лютого 2023 року Bloomberg писав про те, що економіка агресора втратить 190 мільярдів доларів валового внутрішнього продукту до 2026 року порівняно з довоєнною траєкторією.

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