Робота за температури зовнішнього повітря понад + 37° C є небезпечною.

Роботодавцям необхідно організувати оптимальний режим праці та відпочинку, а також ужити певних заходів безпеки, щоб не допустити перегріву працівників у спекотні дні. Про це повідомляє Державна служба з питань праці.

Верхньою межею температури на постійних робочих місцях (тобто там, де працівник проводить більш ніж половину свого робочого часу або не менше двох годин поспіль), є температура + 28º С.

Під час робіт на відкритих майданчиках слід організувати раціональні режими праці та відпочинку. Так, сумарна тривалість робіт за температури понад + 28º С не повинна перевищувати 4-5 годин за зміну.

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"Тривалість регламентованих перерв має становити не менше 10% робочого часу на кожні 2º С перевищення. Але необхідно враховувати, що під час таких перерв працівники повинні перебувати в приміщеннях із різницею температур повітря не більше + 5º С та не нижче + 25º С (особливу увагу на це слід звернути працівникам, у приміщеннях яких установлені кондиціонери, адже різкі перепади температур значно підвищують ризик серцевих нападів)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час робіт на відкритих місцевостях і за температури зовнішнього повітря + 35° C і вище тривалість періодів безпечної роботи має становити 15-20 хвилин із подальшим відпочинком не менше 10 хвилин в охолоджуваних приміщеннях. Водночас допустима сумарна тривалість термічного навантаження за робочу зміну для осіб, які використовують спеціальний одяг для захисту від теплового випромінювання, не повинна перевищувати 4-5 годин, а без такого спеціального одягу – 1,5 -2 години.

Фахівці попереджають, що робота за температури зовнішнього повітря понад + 37° C за показниками мікроклімату є небезпечною, і в такому разі не рекомендується проводити роботи на відкритому повітрі. Роботодавцям слід змінити порядок робочого дня та перенести години роботи на ранковий і вечірній час.

"З метою профілактики зневоднення організму рекомендується правильно дотримуватися питного режиму. Фахівці радять пити мінеральну лужну воду, соки, вітамінізовані напої замість питної води. Вживати воду слід часто і в невеликих кількостях. Під час фізичних робіт за температури повітря понад + 30° C слід випивати не менше 0,5 л води за годину", – зазначили у відомстві.

Спека в Україні

Напередодні вихідних в Україні стане ще спекотніше, подекуди розжарить до +42°, а невеликі дощики можливі лише на Волині, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Спека в Україні триватиме ще щонайменше тиждень. Зниження температури в низці областей можна очікувати лише з 17-18 липня.

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