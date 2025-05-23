Через вторгнення Росії в Україну "‎Совкомфлот"‎ перебуває під санкціями США, країн ЄС та низки інших держав.

Провідна російська судноплавна компанія "‎Совкомфлот"‎ у першому кварталі цього року зазнала чистих збитків у розмірі 393 млн доларів. Такі дані наводить Reuters.

Компанія також повідомила про падіння доходів в першому кварталі на 49% в річному обчисленні – до 278,5 млн доларів.

Основні збитки пояснюють новими західними обмеженнями, які призвели до операційних проблем, а також зниженням доходів і простоєм деяких суден компанії.

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Оскільки весь бізнес "Совкомфлоту" розраховується в іноземній валюті, компанія зазнала додаткових збитків через зміцнення рубля.

На думку фахівців, ця ситуація яскраво демонструє, що антиросійські санкції, введені через війну в Україні, завдають значної шкоди російській економіці, яка невпинно слабшає.

Нагадаємо, країни Заходу запровадили санкції проти компанії "‎Совкомфлот" та його флоту у минулому році. Передбачалося, що це зменшить доходи Москви від продажу нафти.

У січні США додали нові судна "‎Совкомфлоту"‎ до списку санкційних активів, а також відкликали американську ліцензію, видану минулого року, яка дозволяла деяким суднам працювати всупереч санкціям.

"‎Совкомфлот"‎ – довідка УНІАН

"‎Совкомфлот"‎ є найбільшою судноплавною компанією РФ та одним зі світових лідерів у галузі морського транспортування скрапленого газу, сирої нафти і нафтопродуктів, а також обслуговування і забезпечення морського видобутку вуглеводнів.

Через вторгнення Росії в Україну, компанія перебуває під санкціями США, країн ЄС та низки інших держав.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони України оприлюднили нову інформацію про судна та їх капітанів, які залучені у тіньовому флоті РФ.

Серед оприлюднених осіб виявились капітани суден, афілійованих із "Совкомфлотом".

Нагадаємо, на початку року УНІАН повідомляв, що керівництво китайського портового оператора Shandong Port Group вирішило закрити свої порти для танкерів російського "тіньового флоту", які знаходяться під американськими санкціями.

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