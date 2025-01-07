Танкерам, які потрапили під санкції США, заборонили заходити в найбільші китайські порти.

Китайський портовий оператор Shandong Port Group закрив свої порти для танкерів російського "тіньового флоту", які перебувають під санкціями США. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела серед нафтотрейдерів.

Shandong Port Group контролює основні порти на східному узбережжі Китаю, включаючи Циндао, Жічжао та Яньтай, які є основними терміналами для імпорту нафти, що потрапила під санкції.

Зокрема провінція Шандунь є основним маршрутом для імпорту нафти з Росії, Венесуели та Ірану. Торік провінція імпортувала близько 17% всієї нафти, завезеної в Китай. Як зазначає Reuters, в Шандуні розташовано багато незалежних нафтопереробних заводів, які і є найбільшими імпортерами нафти з таких проблемних країн.

Відео дня

За словами трейдерів, заборона збільшить витрати на доставку російської нафти для незалежних нафтопереробників у Шаньдуні. Але ефект поки що буде обмеженим. Заборона стосується лише тих танкерів "тіньового флоту", які потрапили під санкції США. На жаль, більша частина цього флоту досі санкцій уникала.

Головний аналітик групи морських даних фірми Lloyd's List Intelligence Мішель Візе Бокманн каже, що активний тіньовий флот, який транспортує іранську, російську та венесуельську нафту, зараз становить приблизно 669 танкерів. За її словами, з них лише 250-300 транспортували саме російську нафту. Крім того російську нафту власними танкерами возить ще й російський "Совкомфлот".

У період з жовтня по грудень Міністерство фінансів США наклало санкції на 35 танкерів "тіньового флоту". А "Совкомфлот" потрапив під санкції США на початку 2024 року.

Втім, джерела Reuters повідомили Reuters цього тижня, що адміністрація Байдена планує накласти санкції ще на понад 100 танкерів, які перевозять російську нафту.

Санкції проти Росії: останні новини

Як писав УНІАН, обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів працювало лише перший час, а потім Росія обійшла ці обмеження, використовуючи "тіньовий" флот танкерів. Аналітики Bloomberg кажуть, що Захід має справді серйозно взятися за санкції, щоб вони почали працювати.

Санкції проти РФ виявилися настільки фрагментарними та дірявими, що сам Євросоюз досі платить Путіну мільярди за газ і нафту. А в галузі атомної енергетики Європа взагалі опинилася залежною від РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: