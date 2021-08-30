Станом на початок серпня заборгованість підприємств з виплати заробітних плат становила майже 4 млрд грн.

Станом на 1 серпня 2021 заборгованість по виплаті зарплат в Донецькій області становить 782,8 млн грн, що є найбільшим показником серед усіх регіонів України.

Про це повідомила Державна служба статистики.

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Згідно з оприлюдненими даними, на другому місці по заборгованості зарплат знаходиться Київ. Станом на початок серпня заборгованість з виплати заробітних плат у місті становить 705,3 млн грн.

Трійку антирейтингу найбільш непунктуальних регіонів України з виплати зарплати громадянам замикає Дніпропетровська область: станом на 1 серпня заборгованість з виплати зарплат тут становить 488,8 млн грн.

В цілому заборгованість підприємств з виплати зарплат в Україні в липні 2021 року зросла на 10,3% в порівнянні з попереднім місяцем і на 1 серпня 2021 р.составіла3,96 млрд грн.

Середня номінальна зарплата: що необхідно знати

За даними соціологічного опитування "покоління незалежності: цінності та мотивації", третина українців хотіла б працювати за кордоном.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року зросла до 6 тис.грн.

Автор: Богдан Слуцький