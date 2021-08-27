Заборгованість підприємств з виплати заробітної платні в Україні в липні 2021 року зросла на 10,3% у порівнянні з попереднім місяцем, і на 1 серпня 2021 року склала 3,96 млрд грн.
Як передає Державна служба статистики, основна частка заборгованості припадає на промисловість (75,8%).
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При цьому більш ніж половина боргу утворено в Донецькій (19,8%), Дніпропетровській (12,3%), Харківській (11,9%) областях та місті Києві (17,8%).
Сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти протягом 2019-2020 років, на 1 серпня 2021 року склала 158,3 млн грн.
Держстат зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.
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