Від сплати податку звільнять учнів, які проживають в гуртожитках, пансіонатах та кемпінгах, а також представників акредитованих в Туреччині дипломатичних місій.

З 1 січня 2023 року Туреччина вводить податок 2% на проживання в готелях, туристичних селах, мотелях, пансіонатах, готелях, кемпінгах та інших об'єктах розміщення.

Як повідомляє Resmi gazete, на розмір податку не вплинуть надані готелями послуги. Також сума податку не залежатиме від вартості харчування, наявності басейну, спортивних та термальних зон.

Як йдеться в повідомленні, від сплати податку звільнять учнів, які проживають в гуртожитках, пансіонатах і кемпінгах, а також представників акредитованих в Туреччині дипломатичних місій і міжнародних організацій з дипломатичним статусом.

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За словами міністра культури й туризму Мехмета Нурі Ерсоя, за підсумками поточного року Туреччина очікує на 51,5 млн туристів і $46 млрд доходів від туризму. Наступного року Туреччина сподівається прийняти 60 млн туристів.

Відпочинок під час війни:

Попри війну, багато жителів України будували плани на літній відпочинок у 2022 році.

За перші 4 місяці 2022 року представники туристичної галузі України сплатили на 18% менше податків, ніж за аналогічний період 2021 року. Загальна кількість платників податків, що займаються туристичною діяльністю, за перші місяці війни в середньому скоротилася на 10%. При цьому зафіксовано, що кількість юридичних осіб зменшилася на 17%, а фізичних – на 7%.

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