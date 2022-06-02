Українці бронюють житло біля моря, також стає популярним туризм у радіусі 100 кілометрів від дому.

Попри війну, чимало жителів України вже будують плани на літній відпочинок у 2022 році.

Які туристичні тренди переважають цього року серед українців, в ефірі ТСН розповів голова правління об'єднання представників туристичної трансформації України Visit Ukraine Антон Тараненко.

"Насправді оцей елемент запиту на туризм і відпочинок зростає щоденно. Ми бачимо, що українці втомлюються від щоденних переживань. В деяких регіонах вже наповну запрацювала туристична галузь. Наприклад, в західних регіонах частина туроператорів вже відновили свою діяльність. І в них навіть завантаженність вже 30-40% від останнього року", – розповів Тараненко.

При цьому експерт припустив, що навіть в Одесі, де зараз зберігається небезпека ракетних ударів з Росії та заміноване усе узбережжя Чорного моря, цього літа все ж вдасться домовитися з місцевою владою та військовими про виділення готелям та базам відпочинку хоча б окремих "безпечних" пляжів, де буде проведена відповідна перевірка.

"Попит шалений (на Одесу – ред.), тому що в нас, на жаль, немає Бердянська, немає Маріуполя, немає Донецької і Запорізької області, немає Херсону і поки що Миколаєва, а остаточно залишається тільки Одеса", – пояснив він.

При цьому Тараненко повідомив, що наразі профільні відомства в Україні працюють над розробкою спеціального гайду, як повинні поводитися готелі та інші заклади відпочинку в умовах воєнного часу.

"Коли і як повинні працювати готелі. Якщо в них є бомбосховище, то вони можуть бути доступними для відпочинку, якщо немає, то де людям у разі, наприклад, ракетного обстрілу ховатися. Все це обговорюється", – пояснив він.

Також експерт прогнозує, що через скорочення доходів українців в результаті війни цей туристичний сезон може бути невдалим для готелів вище середнього класу, можливо, їм навіть доведеться знизити ціни для залучення туриста.

Водночас, на думку Тараненка, цього року люди намагатимуться відпочивати ближче до дому.

"Радіус відпочинку зберігатиметься на рівні радіусу, коли були перші ознаки коронавірусу. Тобто, найпопулярнішими будуть напрямки в радіусі 100 кілометрів від постійного місця проживання", – поснює він.

При цьому в пріорітеті буде виїзд до інших міст, в першу чергу, більш безпечних. Також поступово повертається інтерес до екскурсій, причому не лише від українців, але й від іноземців, які приїздять до України по роботі.

Буде попит і на дитячий відпочинок, адже діти, в першу чергу евакуйовані з зони бойових дій, найбільше потребують відпочинку, щоб покращити їхній психічний стан. Втім, на думку експерта, це будуть невеличкі локальні табори, адже в умовах війни контролювати великий табір з чималою кількістю дітей буде важко.

Водночас ціни на відпочинок Тараненко прогнозує на рівні довоєнного часу, однак припускає можливість зменшення кількості доступних місць в тих чи інших закладах розміщення.

Як раніше повідомляв УНІАН, пляжний сезон у Києві розпочинати поки не планують з низки причин, одна з яких – безпека відвідувачів та проведення перевірок територій на наявність вибухонебезпечних предметів.