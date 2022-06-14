За словами голови Держагентства з розвитку туризму Мар'яни Олеськів, туристична галузь країни тільки входить в період найбільших економічних втрат.

За перші 4 місяці 2022 року представники туристичної галузі України сплатили на 18% менше податків, ніж за аналогічний період 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з розвитку туризму України.

"За перші 4 місяці 2022 року представники туристичної галузі України сплатили на 18% менше податків, ніж за аналогічний період 2021 року. Так, загальна кількість платників податків, що займаються туристичною діяльністю, за перші місяці війни в середньому скоротилася на 10%. При цьому зафіксовано, що кількість юридичних осіб зменшилася на 17%, а фізичних – на 7%", - йдеться в повідомленні.

Найбільша частка надходжень до держбюджету за перші чотири місяці поточного року сплачена готелями та санаторіями – майже 370 млн грн. Але вона все ж менша на 24% в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Зафіксовано значний приріст доходу від діяльності туристичних агентств, які сплатили до держбюджету на 85% коштів більше, ніж торік. Аналітики пов'язують це з тим, що в цей звітний період увійшли два перших довоєнних місяці року, для яких характерні ранні бронювання на новорічні та різдвяні свята.

За словами Голови агентства Мар'яни Олеськів, туристична галузь країни тільки входить в період найбільших економічних втрат.

"Оскільки в Україні в принципі лютий і березень – завжди період низького сезону, то і втрати поки незначні. Адже сезон у нас починався фактично з травня-червня, піку досягав у липні-серпні, у вересні-жовтні зазвичай стартував діловий сезон. Таким чином, ми зараз тільки входимо в період найбільших економічних втрат", - зазначила керівник ДАРТ.

Відпочинок під час війни:

Попри війну, багато жителів України будують плани на літній відпочинок у 2022 році.

Станом на 2 червня 2022 року пляжний сезон у Києві починати не планували з ряду причин, одна з яких - безпека відвідувачів і проведення перевірок територій на наявність вибухонебезпечних предметів.

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