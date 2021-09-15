У липні майже всі основні види економічної діяльності, крім оптової торгівлі, продемонстрували зростання.

Валовий внутрішній продукт України в січні-липні 2021 року, за розрахунками Міністерства економіки, збільшився на 2,1%.

Про це йдеться в огляді економічної активності, опублікованому Мінекономіки.

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Відзначається, що в липні майже всі основні види економічної діяльності, крім оптової торгівлі, продемонстрували зростання, яке підтримувалося ослабленням карантину всередині країни та за її межами, більш оптимістичними настроями бізнесу в поєднанні з ефектом низької статистичної бази порівняння минулого року. Разом з тим, про посткризове оздоровлення економіки поки говорити рано, вважають у міністерстві.

"Ризиками для прогнозу зростання ВВП за підсумками року на рівні близько 4% залишається частота, тривалість і ступінь жорсткості можливих нових карантинних обмежень, пов'язаних з новими мутаціями коронавірусу, погіршення зовнішньоекономічної кон'юнктури на ключових для вітчизняного експорту сировинних ринках на тлі поширення нової хвилі у світі", - йдеться в огляді.

Серед інших ризиків - загострення політичних і економічних відносин між окремими країнами, посилення неплатоспроможності суб'єктів економічної діяльності, а також повноцінний запуск "Північного потоку-2", що може позначитися на істотному відхиленні очікуваних значень показників транзиту.

ВВП України:

За даними Держстату, ВВП України в другому кварталі 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 5,4%.

Нацбанк погіршив оцінку зростання ВВП у II кварталі поточного року до 7,5% з 8,7% у квітневому прогнозі.

Раніше Нацбанк залишив прогноз зростання реального ВВП незмінним - на рівні близько 4% у 2021-2023 роках.

Автор: Катерина Жирій