Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовим завданням у сфері торгівлі на найближчі два роки є укладення угоди з ЄС про «промисловий безвіз».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на пленарній сесії "Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України" в рамках відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України. Трансляція заходу велася на сторінці офісу президента в Facebook.
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"Стратегічний курс України визначено і закріплено в Конституції - набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в НАТО. У нас був надзвичайно, я вважаю, успішний рік у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції", - переконаний Зеленський.
Він зазначив, що у відносинах з ЄС Україна потребувала нових цілей, які сприятимуть наближенню до ключової стратегічної мети - отримання нею чіткої перспективи членства в ЄС. На переконання президента, успішним ґрунтом для цього став 22-й саміт Україна-ЄС.
"За результатами саміту нам вдалося визначити нові амбітні цілі у наших відносинах, над якими ми будемо спільно працювати з нинішнім складом інститутів ЄС", - сказав глава держави.
За його словами, йдеться насамперед про оновлення Угоди про асоціацію та проведення у 2021 році спільної оцінки досягнень її цілей, яке має стати рушійною силою процесу оновлення документа.
"Наша мета - використовувати процес оновлення Угоди максимальної інтеграції України у внутрішній ринок ЄС", - підкреслив президент.
Він зазначив, що ключовим завданням у сфері торгівлі на найближчі два роки є укладення угоди з ЄС про "промисловий безвіз", у сфері секторальної інтеграції - залучення України до реалізації європейського зеленого курсу, а також - укладення Угоди про спільний авіаційний простір, підписання якого планується здійснити на початку наступного року.
Також, за словами президента, держава має на меті й надалі докладати зусиль у напрямку інтеграції енергетичних ринків України та ЄС та максимального наближення України до Єдиного цифрового ринку Євросоюзу.
"Всі ці завдання - не тільки для нашого представника при ЄС. Це завдання для кожного посла в державах-членах ЄС і в країнах-кандидатах", - зазначив Зеленський.
Держбюджет-2021: що відомо
- Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.
- При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- 15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.
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