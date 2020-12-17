За словами президента, Україна також планує використовувати процес оновлення Угоди про асоціацію з Євросоюзом для максимальної інтеграції України у внутрішній ринок ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовим завданням у сфері торгівлі на найближчі два роки є укладення угоди з ЄС про «промисловий безвіз».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на пленарній сесії "Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України" в рамках відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України. Трансляція заходу велася на сторінці офісу президента в Facebook.

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"Стратегічний курс України визначено і закріплено в Конституції - набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в НАТО. У нас був надзвичайно, я вважаю, успішний рік у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції", - переконаний Зеленський.

Він зазначив, що у відносинах з ЄС Україна потребувала нових цілей, які сприятимуть наближенню до ключової стратегічної мети - отримання нею чіткої перспективи членства в ЄС. На переконання президента, успішним ґрунтом для цього став 22-й саміт Україна-ЄС.

"За результатами саміту нам вдалося визначити нові амбітні цілі у наших відносинах, над якими ми будемо спільно працювати з нинішнім складом інститутів ЄС", - сказав глава держави.

За його словами, йдеться насамперед про оновлення Угоди про асоціацію та проведення у 2021 році спільної оцінки досягнень її цілей, яке має стати рушійною силою процесу оновлення документа.

"Наша мета - використовувати процес оновлення Угоди максимальної інтеграції України у внутрішній ринок ЄС", - підкреслив президент.

Він зазначив, що ключовим завданням у сфері торгівлі на найближчі два роки є укладення угоди з ЄС про "промисловий безвіз", у сфері секторальної інтеграції - залучення України до реалізації європейського зеленого курсу, а також - укладення Угоди про спільний авіаційний простір, підписання якого планується здійснити на початку наступного року.

Також, за словами президента, держава має на меті й надалі докладати зусиль у напрямку інтеграції енергетичних ринків України та ЄС та максимального наближення України до Єдиного цифрового ринку Євросоюзу.

"Всі ці завдання - не тільки для нашого представника при ЄС. Це завдання для кожного посла в державах-членах ЄС і в країнах-кандидатах", - зазначив Зеленський.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.

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Автор: Костянтин Гончаров