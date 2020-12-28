Посилання на форму для отримання картки додали в умови та правила monobank 1 квітня 2020 року.

У квітні 2020 року monobank сховав в умовах обслуговування клієнтів посилання, за яким клієнт міг безкоштовно отримати платинову карту банку.

Про це у своєму Facebook написав співзасновник monobank Олег Гороховський.

Посилання на форму для отримання карти додали в умови та правила monobank 1 квітня 2020 року, і бонус міг отримати перший, хто її виявить. Однак за 9 місяців ніхто з користувачів так і не дочитав умови угоди до сторінки, на якій було розташоване посилання.

"Цей документ прекрасно показує, як юристи заволоділи світом. Бізнеси по всьому світу генерують гігабайти нікому непотрібної юридичної лабуди», — написав Гороховський.

Посилання було розташоване на 65 сторінці угоди. Перед публікацією поста Горохівського посилання з умов Угоди прибрали.

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Автор: УНІАН