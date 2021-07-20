Зараз в Португалії проживають близько 30 тисяч громадян України.

Кількість українських мігрантів у Португалії з роками скорочується через набуття громадянства цієї країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол України в Португальській Республіці Інна Огнівець сказала на Всеукраїнському форум "Україна 30. Трудові ресурси".

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"Зараз в Португалії проживають близько 30 тисяч громадян України. Українська громада посідає 5 місце серед інших мігрантів, загальна кількість яких становить близько 600 тисяч осіб. Однак слід зазначити, що чисельність українських мігрантів в Португалії з роками істотно скорочується. Для порівняння, в період до 2008-2009 років, до світової фінансової кризи, чисельність української громади в Португалії становила понад 100 тис.осіб, а на початку 2010 року - 52 тис. 500 осіб", - сказала Огнівець.

"Однак це обумовлюється головним чином не масовим виїздом з країни, а насамперед набуттям португальського громадянства, після чого вони де-юре виключаються португальським урядом зі списку іноземних громадян", - зазначила посол.

За її словами, українська громада завоювала високий авторитет у португальському суспільстві як працьовиті, толерантні та високоосвічені громадяни, які зберігають свою національну ідентичність.

Зарплата в Україні

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в березні 2021 року зросла порівняно з березнем 2020 року на 18,9% - до 13 тис.612 грн.

За даними Державної служби зайнятості, станом на січень 2021 року кількість зареєстрованих безробітних склала 477 тисяч осіб.

Згідно з результатами опитування серед 7 700 українських шукачів станом на лютий 2021 року, понад 90% заробітчан не планують шукати роботу в Україні, а до Польщі виїжджає кожен другий здобувач за кордоном.

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Автор: Віталій Саєнко