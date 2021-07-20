Близько 600 тис. українців офіційно платять податки до польського Фонду соціального страхування.

У Польщі налічується близько 1,5 мільйона українських трудових мігрантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця сказав на Всеукраїнському форум "Україна 30. Трудові ресурси".

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"Ми маємо зростання кількості трудових мігрантів. Якщо говорити в порівнянні, скажімо, з 2014 роком, то це приблизно у два-три рази, і зараз мова йде про приблизно 1,5 млн. українців, які працюють в Польщі. При цьому, десь приблизно 600 тисяч українців, які платять офіційно податки до Фонду соціального страхування. Решта працюють на трудових угодах легально, але не платять цих податків", - заявив Дещиця.

На його переконання, ці українці, які працюють легально, також зацікавлені в можливості отримання пенсії у разі, якби вони повернулися в Україну. "Це ще один елемент, який треба пам'ятати, коли ми говоримо про повернення трудових мігрантів в Україну, щоб їм забезпечити можливість... щоб ці відрахування, які йшли в польське соціальне страхування, потім могли бути зараховані їм в Україні", - сказав Дещиця.

За його словами, ведеться робота, щоб укласти нову угоду між Україною та Польщею про працевлаштування та соціальне забезпечення українських мігрантів.

Також він розповів про те, що українські мігранти створюють у Польщі свої власні підприємства.

"Якщо у 2014 році таких фірм, де українці були власниками, було 680, то вже у 2021 році існує 16 тис.підприємств, де співвласниками або власниками є українці. Про що це говорить? Про те, що вони не просто приїжджають до Польщі працювати, як було колись, не просто приїжджають на збір ягід або на будівництво, а вони думають про створення свого бізнесу, який пізніше мав би розвиватися", - сказав посол і додав, що в майбутньому, якщо бізнес буде розвиватися, то потенційно він міг би бути переведений в Україну.

Водночас він висловив переконання, що українці в Польщі готові повернутися в Україну, якщо економічна ситуація в Україні стане кращою.

Окремо посол зазначив, що зараз у Польщі у вищих навчальних закладах навчається близько 50 тис.українців.

Українці в Польщі: що необхідно знати

За офіційними даними, в Польщі продовжує зростати кількість легально працевлаштованих працівників як і раніше велика частина з них - українці.

Станом на кінець 2020 року було зареєстровано 725 тисяч офіційно працевлаштованих у Польщі іноземців.

Це на 36 тисяч більше, ніж на кінець вересня 2020 року, або на 55 тисяч більше, ніж до пандемії, в лютому 2020 року.

Станом на 8 лютого 2021 року в Польщі зріс попит за заробітчан з України. До першої п'ятірки популярних спеціальностей увійшли фахівець з автоматики, покрівельник, слюсар, технік дорожнього будівництва і технік-програміст.

Станом на 21 травня 2021 року Польща послабила карантинні вимоги для сезонних робітників з України.

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Автор: Віталій Саєнко