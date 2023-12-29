До складу наглядової ради "Укроборонпрому" Кабмін включив колишнього прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Кабінет міністрів на засіданні затвердив склад наглядової ради акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Як повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в Telegram, це один з ключових етапів реформи корпоративного управління державного сектору вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

"Це перший випадок в історії незалежної України, коли екс прем’єр-міністр повертається працювати на державу", - зазначив очільник Мінстратегпрому.

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Загалом, до складу наглядової ради "Укроборонпрому" увійшли:

Олексій Гончарук, який в період 2019-2020 років обіймав посаду прем’єр-міністра. Він також є головою наглядової ради ГО "Аеророзвідка";

Тимофій Милованов – президент Київської Школи Економіки та екс-міністр економіки. Милованов також є колишнім головою наглядової ради "Укроборонпрому";

Сергій Коновець – колишній член наглядової ради "Укрексімбанку" та правління НАК "Нафтогаз України";

Давід Ломджарія – член наглядової ради "Укрзалізниці";

Лінді Сміт – президент та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC).

"Це потужна команда професіоналів, з величезним досвідом та експертизою. Я впевнений, що разом з Германом Сметаніним нова наглядова рада успішно продовжить трансформацію "Укроборонпрому" в прозорий європейський оборонний холдинг", - додав Камишін.

Діяльність українського ОПК

27 грудня стало відомо, що Україна разом із США розробляє свої системи протиповітряної оборони FrankenSAM, які вже працюють на території України.

Український оборонно-промисловий комплекс у 2023 році значно наростив виробництво боєприпасів, зокрема мінометних мін та артилерійських снарядів. Так, виробництво мінометних мін зросло у 42 рази, а артснарядів - майже в три рази.

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