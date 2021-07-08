В цілому з початку року акції Apple подорожчали майже на 9%.

Ціна акцій американської компанії Apple за підсумками 7 липня зросла на 1,8% до $144,57, оновивши досягнутий в січні рекорд.

Активне зростання вартості акцій обумовлене позитивними прогнозами з продажу iPhone. Аналітики, опитані агентством Bloomberg, прогнозують, що ралі акцій компанії продовжиться протягом наступних шести місяців. Крім цього, акції Apple дорожчали сім торгових сесій поспіль, що спостерігалося вперше з квітня цього року. В цілому з початку року акції Apple подорожчали майже на 9%.

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На початку червня Apple представила нові операційні системи для своїх пристроїв - iPhone, iPad, Watch і Mac. Вихід фінальних версій iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8.0 і macOS Monterey очікується восени 2021 року, повідомляє kommersant.

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Автор: Ірина Погоріла