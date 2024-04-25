Посол США Джуліанна Сміт заявила, що Китай "обрав сторону", тому не може претендувати на нейтралітет у війні.

Посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Китай допомагає РФ досягти своїх військових цілей в Україні, адже продовжує передавати Москві такі товари, як технології БпЛА і порохові інгредієнти. Про це вона сказала в інтерв'ю Politico.

"КНР (Китайська Народна Республіка) не може претендувати на повну нейтральність у цій справі, (і) вони фактично обирають сторону. Я думаю, що коли КНР намагається зобразити себе нейтральною, коли йдеться про цю війну, ми на це не купимося", - зазначила Сміт.

За її словами, США "все частіше спостерігають матеріальну підтримку" Росії з боку Китаю. Вона додала, що це саме обладнання, яке може мати як цивільне, так і військове призначення, через що це відіграло ключову роль у допомозі Москві досягти деяких з її цілей проти України.

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"Якби вони не надавали деякі з цих компонентів або цю матеріальну підтримку, Росія була б у зовсім іншій ситуації і мала б проблеми з продовженням деяких з цих актів агресії", - зауважила посол.

Також Сміт розповіла про підтримку, яку Китай надає Росії, а саме "верстати, мікроелектроніку, технології БпЛА і нітроцелюлозу, яка використовується як паливо".

"У багатьох випадках ми бачимо потік компонентів подвійного призначення, які, по суті, дозволяють Росії вести цю неспровоковану агресивну війну в Україні", - наголосила вона.

Водночас у Пекіні стверджують, що країна не є "стороною" війни, а просто має "нормальні торговельні відносини" з РФ. Також Китай звинуватив США в активному постачанні зброї до України.

Незаконна співпраця між Китаєм та РФ

Раніше видання Reuters повідомило, що Китай таємно прийняв російське судно, яке перевозило північнокорейську зброю. За словами аналітиків, російське судно "Ангара", яке з серпня 2023 року перевезло до російських портів тисячі контейнерів, з лютого стоїть на якорі на китайській верфі у східній провінції Чжецзян.

За даними супутникових знімків, російське судно пришвартоване до судноремонтного заводу Zhoushan Xinya Shipyard, який є найбільшою приватною судноремонтною компанією Китаю.

Також журналісти цього ж видання писали, що Росія і Китай торгують новою міддю під виглядом брухту, аби обійти західні санкції. За інформацією Reuters, мідна катанка - це прут діаметром 5-10 міліметрів, яка подрібнювалася посередником у Сіньцзян-Уйгурському регіоні, аби її було складно відрізнити від брухту. За допомогою такої схеми експортери та імпортери отримували вигоду з різниці в тарифах, які застосовуються до брухту і нового металу.

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