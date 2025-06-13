Крім того Єврокомісія планує запровадити податок на вейпи.

Європейська комісія розглядає можливість значного підвищення податків на сигарети і тютюн для самокруток, а також запровадження податків на вейпи. Як пише Politico, підвищення може скласти 258% на тютюн для самокруток та 139% на сигарети.

У документі Єврокомісія викладає три різні сценарії, але надає перевагу найбільшому збільшенню податків, яке принесе додаткові податкові надходження у розмірі 15,1 млрд євро.

У разі впровадження закону податок на сигарети зросте з 90 євро за 1000 штук до 215 євро, тоді як податок на самокрутки зросте з 60 євро за кілограм до 215 євро. Податок на сигари зросте на 1092 відсотки з 12 євро за кілограм до 143 євро.

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Електронні сигарети з вмістом нікотину понад 15 міліграмів на мілілітр оподатковуватимуться у розмірі 0,36 євро за мілілітр рідини, а ті, що не перевищують цього порогу, – у розмірі 0,12 євро.

У документі йдеться, що вищі податки та ціни на тютюн "були доведені як єдиний найефективніший захід для скорочення загального споживання тютюну", але додається, що чинні мінімальні ставки податку втратили свою ефективність у скороченні споживання тютюну. Також зазначається, що близько 40% зменшення куріння в ЄС за останнє десятиліття було досягнуто за рахунок оподаткування.

Ціни на сигарети в Україні

У березні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. За деякими підрахунками, ціни на пачку цигарок після зростання акцизів могли одразу підскочити на 40 гривень.

В Інфляційному звіті Національного банку України за квітень 2025 року зазначається, що ціни на цигарки зростатимуть швидше. Суттєве підвищення акцизу передбачено лише у 2025 році, тоді як у 2026–2028 роках він зростатиме помірно.

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