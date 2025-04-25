Згідно з чинним графіком істотне підвищення акцизу передбачено тільки у 2025 році.

В Україні ціни на цигарки зростатимуть швидше. Про це свідчить "Інфляційний звіт" Національного банку України за квітень 2025 року.

"Збільшення акцизного навантаження на окремі товари з метою посилення внутрішньої ресурсної бази бюджету і виконання євроінтеграційних зобов'язань визначатиме високі рівні адміністративної інфляції на прогнозному горизонті", - зазначили в НБУ.

У Нацбанку додали, що виробники та імпортери тютюнової продукції поступово піднімали ціни на цигарки з огляду на очікуване підвищення акцизів і переведення їх у євро.

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"Згідно з чинним графіком, суттєве підвищення акцизу передбачено лише у 2025 році, тоді як у 2026–2028 роках він зростатиме помірно. Крім того, з 1 квітня до 31 грудня 2025 року виробники й імпортери сигарет застосовуватимуть підвищувальний коефіцієнт 1.1 для розрахунку мінімального акцизного податкового зобов'язання", - пояснили в Нацбанку.

У звіті підсумували, що на цьому тлі очікується поступове збільшення роздрібних цін "у міру вичерпання запасів акцизних марок", які були придбані до податкових змін.

Підвищення акцизів на тютюнові вироби в Україні

Як писав УНІАН, у грудні 2024 року Верховна Рада підвищила акцизи на тютюнові вироби, ухваливши відповідний закон.

Народний депутат Ярослав Железняк прогнозував, що у 2025 році акциз збільшиться на 23%, а у 2026-2028 роках - на 5% щорічно.

У березні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів. У пояснювальній записці йшлося, що акциз на цигарки прив'язуватимуть до євро, щоб уникнути впливу інфляції на підвищення ставок акцизного податку.

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