Вчені виявили зв'язок між нікотиновою залежністю серед підлітків і дітей і посиленням потягу до вейпінгу.

Уряд Австралії заборонить електронні сигарети за допомогою жорсткого контролю над їх імпортом та дизайном упаковки, щоб перешкоджати поширенню вейпінгу, особливо серед підлітків, в рамках найбільших реформ в питанні боротьби з курінням за останні більш ніж десять років.

Міністр охорони Здоров'я Австралії Марк Батлер у вівторок заявив, що вейпінг став головною проблемою у поведінці учнів середніх шкіл і проблемою, що з'являється в початкових школах, але визнав, що електронні сигарети мають терапевтичне застосування за правильних обставин, повідомляє CNN.

За словами Батлера, вейпінг позиціонувався урядам і суспільствам по всьому світу як терапевтичний товар, що допомагає кинути курити, а не як джерело задоволення, особливо для дітей.

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На сьогодні єдиним законним способом придбання нікотинових вейпів в Австралії є рецепт, виданий лікарем, але, незважаючи на це, вейпи широко продаються по всій країні.

Оголошуючи про нові правила, Батлер сказав, що безрецептурні вейпи будуть заборонені до ввезення в країну, а вейп-продукти повинні будуть мати фармацевтичну упаковку, на якій указуватиметься, що це товар, котрий лише допомагає кинути курити.

За словами Батлера, будуть заборонені яскраві кольорові упаковки вейпів з приємними смаками, які приваблюють молодих курців, також будуть заборонені всі одноразові вейпи.

Проблеми з вейпінгом у всьому світі

Вчені виявили зв'язок між нікотиновою залежністю серед підлітків і дітей внаслідок посилення потягу до вейпінгу. Підлітковий вейпінг також був пов'язаний з виникненням психологічних проблем, головних болів, болю в животі та значної залежності від нікотину.

Деякі дослідники стверджують, що електронні сигарети є хорошою заміною звичайним сигаретам, а в деяких країнах їх навіть рекламують як засіб для відмови від куріння. Але у Центрах контролю та профілактики захворювань США стверджують, що "електронні сигарети небезпечні для підлітків, молодих людей та вагітних жінок, а також для дорослих, які взагалі не вживають тютюнових виробів".

В Австралії вейпи активно використовуються молодими людьми: згідно з останніми даними опитувань, кожен шостий підліток у віці від 14 до 17 років пробував вейпінг, також вейпи пробував курити кожна четверта молода людина у віці від 18 до 24 років.

За даними уряду, рак легенів є основною причиною смертності від раку в Австралії, тому влада хоче, щоб люди кинули курити, і планує витратити мільйони доларів на програми, які допоможуть кинути курити, не вживаючи вейпи.

Велика Британія дотримується іншої політики - вона просуває вейпінг як щабель, щоб допомогти затятим курцям кинути курити. Згідно з планом британського уряду, оголошеним у квітні, до 1 мільйона курців будуть заохочуватися до обміну сигарет на вейпи.

Відповідно до цієї схеми, майже кожному п'ятому курцю буде надано "стартовий набір для вейпінгу" разом із психологічною підтримкою, щоб допомогти позбутися цієї звички, повідомило британське Міністерство охорони здоров'я.

Як повідомлялося, наприкінці 2022 року Нова Зеландія стала першою в світі країною, яка прийняла закон, що забороняє куріння для майбутнього покоління. Тютюнові вироби в країні не продаватимуться легально людям, народженим 1 січня 2009 року або пізніше.

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