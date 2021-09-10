Кількість відкритих вакансій за останній тиждень зросла на 32% і є найбільшою з початку року.

З початком осені українці повертаються до офісів або активніше шукають роботу, про що свідчить більш високий рівень споживання електроенергії, активізація ринку праці та збільшення показників мобільності, особливо зростання на чверть відвідування робочих місць.

Такі дані наводить Центр економічної стратегії (ЦЕС) у своєму трекері економічних змін.

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Відзначається, що з відновленням ділової активності відвідування офісів зросло на чверть, а більше бронювання показує, що перельоти поступово повертаються в ділове життя.

"З початком навчального року і закінченням сезону відпусток мобільність українців збільшилася. Заклади торгівлі та розваг за тиждень стали відвідувати частіше на 4%, продуктові та аптеки – на 5%, транспортом користувалися більше на 6%. Відвідування робочих місць зросло (+26% за тиждень) і зрівнялося з цим періодом минулого року. Разом з тим воно все ще істотно нижче допандемічного рівня лютого 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Також фахівці ЦЕС звертають увагу на зростання більш ніж на третину кількості вакансій на сайтах пошуку роботи.

"Кількість відкритих вакансій за останній тиждень значно зросла (+32%) і є найбільшою з початку року. В аналогічний період у 2019 році пропозиція на ринку праці також збільшилася, але тоді вакансій було на 13% менше", - зазначено в дослідженні.

Після відпочинку активізувалися здобувачі роботи - зараз їх на 7% більше, ніж було рік тому. Зокрема за тиждень кількість шукачів роботи зросла на 20%, а минулого року в цей період роботу шукали на 7% менше.

Крім цього, в ЦЕС відзначають зростання бронювання авіаквитків через пожвавлення ділової активності: за тиждень кількість заброньованих авіаквитків зросла на 11%. Цього літа через відкриття кордонів у багатьох країнах з туристичною метою українці бронювали авіаквитки у два рази більше, ніж минулого літа.

Зарплата в Україні:

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в березні 2021 року зросла у порівнянні з березнем 2020 року на 18,9% - до 13 тис.612 грн.

За даними Державної служби зайнятості, станом на січень 2021 року кількість зареєстрованих безробітних склала 477 тисяч осіб.

Згідно з результатами опитування серед 7 700 українських шукачів станом на лютий 2021 року, понад 90% заробітчан не планували шукати роботу в Україні, а до Польщі виїжджав кожен другий здобувач за кордоном.

Автор: Катерина Жирій