У країнах ЄС відбулося зростання кількості вакансій для українців / Ілюстрація REUTERS

Українських фахівців найбільш популярних спеціальностей все активніше запрошують на роботу до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє opendatabot.

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У червні в країнах Євросоюзу був зафіксований пік пропозицій для українських трудових мігрантів.

Зокрема, відбулося зростання кількості вакансій майже у 2 рази.

Наприкінці червня роботодавці пропонували роботу 12840 українцям, при тому, що наприкінці травня роботу пропонували тільки стосовно 7667 вакансіях. 

Які країни запрошують українців:

  • Польща,
  • Чехія,
  • Німеччина,
  • Литва,
  • Латвія.
Інфографіка opendatabot

Найбільш популярні спеціальності:

  • сантехнік,
  • електрик,
  • зварювальник,
  • різнороб,
  • пакувальник,
  • швачка,
  • кухар,
  • доглядальниця,
  • водій.

Інфографіка opendatabot

За словами президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, за різними оцінками сьогодні за кордоном працюють 3-5 млн українців.

Українці в Польщі: що необхідно знати

  • За офіційними даними, в Польщі продовжує зростати кількість легально працевлаштованих працівників. Як і раніше велика частина з них - українці.
  • Станом на кінець 2020 року було зареєстровано 725 тисяч офіційно працюючих у Польщі іноземців.
  • Це на 36 тисяч більше, ніж на кінець вересня 2020 року, або на 55 тисяч більше, ніж до пандемії, в лютому 2020 року.
  • Станом на 8 лютого 2021 року в Польщі зріс попит за заробітчан з України. В першу п'ятірку затребуваних спеціальностей увійшли фахівець з автоматики, покрівельник, слюсар, технік дорожнього будівництва та технік-програміст.
  • Станом на 21 травня 2021 року Польща послабила карантинні вимоги для сезонних робітників з України.
  • Станом на 6 липня 2021 року Польща на третину збільшила кількість вакансій для українських заробітчан.

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Автор: Олена Коваленко