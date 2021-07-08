Українських фахівців найбільш популярних спеціальностей все активніше запрошують на роботу до країн Євросоюзу.
Про це повідомляє opendatabot.
Читайте такожУкраїнцям у Польщі обіцяють до $5 тисяч на місяць: список найбільш популярних спеціальностей
У червні в країнах Євросоюзу був зафіксований пік пропозицій для українських трудових мігрантів.
Зокрема, відбулося зростання кількості вакансій майже у 2 рази.
Наприкінці червня роботодавці пропонували роботу 12840 українцям, при тому, що наприкінці травня роботу пропонували тільки стосовно 7667 вакансіях.
Які країни запрошують українців:
- Польща,
- Чехія,
- Німеччина,
- Литва,
- Латвія.
Найбільш популярні спеціальності:
- сантехнік,
- електрик,
- зварювальник,
- різнороб,
- пакувальник,
- швачка,
- кухар,
- доглядальниця,
- водій.
За словами президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, за різними оцінками сьогодні за кордоном працюють 3-5 млн українців.
Українці в Польщі: що необхідно знати
- За офіційними даними, в Польщі продовжує зростати кількість легально працевлаштованих працівників. Як і раніше велика частина з них - українці.
- Станом на кінець 2020 року було зареєстровано 725 тисяч офіційно працюючих у Польщі іноземців.
- Це на 36 тисяч більше, ніж на кінець вересня 2020 року, або на 55 тисяч більше, ніж до пандемії, в лютому 2020 року.
- Станом на 8 лютого 2021 року в Польщі зріс попит за заробітчан з України. В першу п'ятірку затребуваних спеціальностей увійшли фахівець з автоматики, покрівельник, слюсар, технік дорожнього будівництва та технік-програміст.
- Станом на 21 травня 2021 року Польща послабила карантинні вимоги для сезонних робітників з України.
- Станом на 6 липня 2021 року Польща на третину збільшила кількість вакансій для українських заробітчан.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram