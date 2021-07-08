Наприкінці червня роботодавці пропонували роботу 12840 українцям, при тому, що наприкінці травня було тільки 7667 вакансій.

Українських фахівців найбільш популярних спеціальностей все активніше запрошують на роботу до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє opendatabot.

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У червні в країнах Євросоюзу був зафіксований пік пропозицій для українських трудових мігрантів.

Зокрема, відбулося зростання кількості вакансій майже у 2 рази.

Наприкінці червня роботодавці пропонували роботу 12840 українцям, при тому, що наприкінці травня роботу пропонували тільки стосовно 7667 вакансіях.

Які країни запрошують українців:

Польща,

Чехія,

Німеччина,

Литва,

Латвія.

Найбільш популярні спеціальності:

сантехнік,

електрик,

зварювальник,

різнороб,

пакувальник,

швачка,

кухар,

доглядальниця,

водій.

За словами президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, за різними оцінками сьогодні за кордоном працюють 3-5 млн українців.

Українці в Польщі: що необхідно знати

За офіційними даними, в Польщі продовжує зростати кількість легально працевлаштованих працівників. Як і раніше велика частина з них - українці.

Станом на кінець 2020 року було зареєстровано 725 тисяч офіційно працюючих у Польщі іноземців.

Це на 36 тисяч більше, ніж на кінець вересня 2020 року, або на 55 тисяч більше, ніж до пандемії, в лютому 2020 року.

Станом на 8 лютого 2021 року в Польщі зріс попит за заробітчан з України. В першу п'ятірку затребуваних спеціальностей увійшли фахівець з автоматики, покрівельник, слюсар, технік дорожнього будівництва та технік-програміст.

Станом на 21 травня 2021 року Польща послабила карантинні вимоги для сезонних робітників з України.

Станом на 6 липня 2021 року Польща на третину збільшила кількість вакансій для українських заробітчан.

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Автор: Олена Коваленко