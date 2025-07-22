Раніше парламентарі підтримали цей законопроєкт.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414 щодо надання окремих повноважень Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.

Зазначається, що ухвалений парламентом України 22 липня 2025 року закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану", підписано президентом України сьогодні, 22 липня.

Оновлено: Пізніше стало відомо, що закон із положеннями про українські антикорупційні органи того ж дня було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України". Це означає, що документ офіційно набув чинності з 23 липня.

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Ситуація довкола НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №12414, який обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури. Відповідне рішення підтримало 263 депутата.

У Transparency International Ukraine зазначали, що цими правками до законопроєкту Генеральний прокурор наділяється повноваженнями забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам. Бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам. Надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки та самостійно закривати справи за підозрою топ чиновників.

Пізніше Європейський Союз висловив занепокоєння нещодавніми діями України щодо її антикорупційних інституцій, натякаючи на розгляд та прийняття закону, що стосується повноважень НАБУ та САП.

За словами речника Єврокомісії, ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ в Україні і повинні діяти незалежно для боротьби з корупцією.

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