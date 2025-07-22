ЄС буде надалі стежити за ситуацією і сприяти дотриманню верховенства права, зазначили у Єврокомісії.

Європейський Союз висловив занепокоєння нещодавніми діями України щодо її антикорупційних інституцій, натякаючи на розгляд та прийняття закону №12414, що стосується повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

По це українським журналістам повідомив речник Єврокомісії Ґійом Мерсьє.

"Ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ в Україні і повинні діяти незалежно для боротьби з корупцією та збереження суспільної довіри", - зазначив він.

Відео дня

У Єврокомісії додали, що ЄС продовжить стежити за ситуацією та підтримувати Україну у дотриманні верховенства права. При цьому Ґійом підкреслив, що європейська фінансова допомога надається Україні "за умови прогресу у сфері прозорості, судової реформи та демократичного врядування".

"Вступ України до ЄС вимагатиме від неї потужної спроможності боротися з корупцією та забезпечувати інституційну стійкість", - підкреслив речник Єврокомісії.

Ситуація довкола НАБУ і САП

21 липня СБУ спільно з Офісом Генпрокурора провели обшуки у детективів НАБУ, назвавши це "операцією з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро". Обшуки відбувалися у різних регіонах. Джерело у СБУ зазначало, що на детективів НАБУ здійснювався неофіційний вплив російських спецслужб.

Згодом, вже 22 липня, парламентарі проголосували за законопроєкт, який впливає на діяльність НАБУ та САП, передаючи окремі їхні повноваження Офісу генерального прокурора, 263 голосами.

Вас також можуть зацікавити новини: