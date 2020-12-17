Трансляція заходу велася на сторінці офісу президента в Facebook.

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір звільняти послів України, якщо вони не демонструватимуть результат на економічному напрямку в країні перебування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на пленарній сесії «Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України» в рамках відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України. Трансляція заходу велася на сторінці офісу президента в Facebook.

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"Для України важливо бути інтегрованою у світову економіку. Бачу, що напрямок економічної дипломатії отримав в МЗС певне оновлення, але поки ми не бачимо кінцевого результату. Завдання кожного посла в цій сфері - залучення прямих іноземних інвестицій в Україну", - заявив він.

Президент переконаний, що одним з основних завдань українських дипломатів має бути просування українського експорту, відстоювання інтересів українського бізнесу за кордоном.

"З очевидних причин обсяги товарообігу між країнами впали в усьому світі, але вже сьогодні кожен з вас у своїй країні перебування має шукати всі можливості не тільки для його відновлення, а й збільшення. Пропонуйте, будь ласка, ваші ідеї щодо відкриття нових переговорів про зону вільної торгівлі не тільки товарами, а й послугами, вивчайте ринки своїх країн перебування, знайомтеся з основними імпортерами та рітейлерами", - закликав глава держави.

Зеленський вважає, що в нинішніх умовах посол має стати кращим українським економістом у своїй країні перебування.

"Сьогодні, коли лютує друга хвиля COVID-19 у всьому світі, я продовжую так звану телефонну дипломатію. Тільки за цей неповний рік я провів 67 телефонних переговорів з главами держав і урядів і під час цих розмов левова частка часу була присвячена економіці та плануванню наступних візитів", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що вважає економічні досягнення у двосторонній співпраці одним з основних критеріїв, за якими оцінює і цінує роботу посла.

"Новопризначеним послам скажу: перші результати своєї роботи на економічному напрямку ви маєте показати вже через півроку після призначення. Немає результату - немає посади посла", - заявив він.

Президент звернувся до Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з проханням розробити та подати в офіс президента модель ключових критеріїв оцінки ефективності роботи послів в економічному напрямку.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік".

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.

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Автор: Костянтин Гончаров