Президент України Володимир Зеленський заявив про намір звільняти послів України, якщо вони не демонструватимуть результат на економічному напрямку в країні перебування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на пленарній сесії «Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України» в рамках відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України. Трансляція заходу велася на сторінці офісу президента в Facebook.
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"Для України важливо бути інтегрованою у світову економіку. Бачу, що напрямок економічної дипломатії отримав в МЗС певне оновлення, але поки ми не бачимо кінцевого результату. Завдання кожного посла в цій сфері - залучення прямих іноземних інвестицій в Україну", - заявив він.
Президент переконаний, що одним з основних завдань українських дипломатів має бути просування українського експорту, відстоювання інтересів українського бізнесу за кордоном.
"З очевидних причин обсяги товарообігу між країнами впали в усьому світі, але вже сьогодні кожен з вас у своїй країні перебування має шукати всі можливості не тільки для його відновлення, а й збільшення. Пропонуйте, будь ласка, ваші ідеї щодо відкриття нових переговорів про зону вільної торгівлі не тільки товарами, а й послугами, вивчайте ринки своїх країн перебування, знайомтеся з основними імпортерами та рітейлерами", - закликав глава держави.
Зеленський вважає, що в нинішніх умовах посол має стати кращим українським економістом у своїй країні перебування.
"Сьогодні, коли лютує друга хвиля COVID-19 у всьому світі, я продовжую так звану телефонну дипломатію. Тільки за цей неповний рік я провів 67 телефонних переговорів з главами держав і урядів і під час цих розмов левова частка часу була присвячена економіці та плануванню наступних візитів", - зазначив він.
Зеленський підкреслив, що вважає економічні досягнення у двосторонній співпраці одним з основних критеріїв, за якими оцінює і цінує роботу посла.
"Новопризначеним послам скажу: перші результати своєї роботи на економічному напрямку ви маєте показати вже через півроку після призначення. Немає результату - немає посади посла", - заявив він.
Президент звернувся до Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з проханням розробити та подати в офіс президента модель ключових критеріїв оцінки ефективності роботи послів в економічному напрямку.
Держбюджет-2021: що відомо
- Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.
- При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- 15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік".
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.
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