15 грудня 2020 р. група 1+1 media (ТОВ «ТРК «Студія 1+1») отримала підтвердження про набуття членства у міжнародній асоціації з визнання та захисту форматів FRAPA (Format Recognition and Protection Association). Відтепер медіахолдинг отримає додатковий захист своєї інтелектуальної власності на міжнародному рівні і, як авторизований член FRAPA, матиме доступ до низки сервісів, пов’язаних із відстоюванням прав компаній-учасників асоціації, зокрема: реєстрації формату, вивченню та висновків експертів щодо можливого плагіату, створення біблії формату, консультації стосовно ринкової оцінки вартості тощо.

«Серед членів та керівництва FRAPA– авторитетні мовники, форматники, дистриб’ютори, продюсери та інші представники медіаіндустрії зі всього світу. Членство українського медіахолдингу в асоціації, що стоїть на варті дотримання правил fairplayміж мовниками усього світу, дає нам надію на те, що українська ТБ-індустрія вийде на новий щабель розвитку і зарекомендує себе належним чином на міжнародній арені. Як компанія, що дотримується принципів чесної конкуренції та взаємоповаги всіх учасників українського і світового ринку, а також бореться з піратством на всіх рівнях, ми хочемо, щоб досвід 1+1 mediaстав у пригоді іншим компаніям. Попри те, що рішення організації не мають законодавчої сили, членство у структурі дає її учасникам багато переваг і можливостей у царині авторського права», – коментує Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

Особливістю та основною відмінністю FRAPA від класичних юридичних організацій є те, що асоціація прагне до розв’язання будь-яких суперечок серед медійників шляхом досудового врегулювання, пропонує послуги з медіації та апелює, в першу чергу, до моральних норм. Діяльність асоціації розповсюджується не лише на її дійсних членів: FRAPA вже кілька років співпрацює із WIPO (Всесвітня організація інтелектуальної власності), виступаючи радником стосовно вирішень питань щодо авторських прав у досудовому порядку.

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Автор: УНІАН