Комітет веде розслідування за заявою фізичної особи про блокування її облікового запису в додатку.

Антимонопольний комітет (АМКУ) наклав штраф розміром у мільйон гривень на українську філію Google, ТОВ "Гугл", за неподання інформації в розслідуванні.

Про це повідомила прес служба АМКУ.

Читайте такожНа Google подали до суду через стеження за користувачами

За інформацією відомства, комітет веде розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису в додатку "Google Мій бізнес". Саме в цій справі Google не надавав Комітету затребувану інформацію понад рік, що є обтяжуючими обставинами.

"Ненадання відповідачем інформації у визначені Комітетом строки унеможливило виконання Комітетом покладених на нього завдань, зокрема, своєчасного, повного та всебічного розгляду заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції", - йдеться у заяві.

Разом з тим, у відомстві повідомили, що в Google необхідні дані врешті-решт надали, проте справу проти ТОВ за ненадання інформації на вимогу комітету на той момент вже порушили. За словами комітету, це також було враховано в накладеному штрафі.

Судовий позов проти Google

15 березня 2021 року стало відомо про те, що на Google подали до суду через стеження за користувачами.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець