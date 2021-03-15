Колективний позов подали три людини, які вимагають від компанії компенсації не менше $5 млрд.

Google є відповідачем за судовим позовом через відстеження дій користувачів в режимі інкогніто браузера Chrome.

Про це повідомляє видання The Next Web.

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Згідно інформації Reuters, колективний позов подали три людини, які вимагають від компанії компенсації не менше $5 млрд — майже $5 тис. на користувача.

Відмова від платних розширень

24 вересня 2020 року в Google вирішили повністю припинити підтримку платних розширень в офіційному онлайн-магазині Chrome Web Store.

29 вересня 2020 року компанія Google посилила правила, які зобов'язують розробників додатків платити 30% комісії за покупки всередині сервісів.

3 березня 2021 року Google заявив про те, що збирається захистити своїх користувачів від занадто нав'язливої реклами.

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Автор: Олена Коваленко