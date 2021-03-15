Google є відповідачем за судовим позовом / Ілюстрація REUTERS

Google є відповідачем за судовим позовом через відстеження дій користувачів в режимі інкогніто браузера Chrome.

Про це повідомляє видання The Next Web.

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Згідно інформації Reuters, колективний позов подали три людини, які вимагають від компанії компенсації не менше $5 млрд — майже $5 тис. на користувача.

Відмова від платних розширень

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Автор: Олена Коваленко