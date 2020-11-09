Apple тимчасово зупинила співпрацю з тайванською компанією Pegatron, що є найбільшим ODM-виробником споживчої електроніки та фактичним виробником пристроїв Apple, після виявлення декількох випадків порушення партнером трудового законодавства.
Про це повідомляє Bloomberg.
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Як пише видання, Pegatron неправильно оформляла трудові відносини зі студентами, дозволяючи тим працювати в нічні зміни та понаднормово в порушення Кодексу.
Apple призначила стратегічному партнеру випробувальний термін і відмовилася укладати нові контракти до прийняття ним відповідних заходів, спрямованих на виправлення ситуації.
У ході розслідування Apple не вдалося знайти жодних доказів примусу або використання праці неповнолітніх на фабриках Pegatron.
Разом з тим Apple отримала свідчення того, що Pegatron підробляла документи, щоб приховати вищезгадані порушення трудового законодавства. Pegatron вже звільнила менеджера, який курирував відповідну програму, що дозволяє студентам підробляти на заводах компанії.
У своїй заяві ODM-виробник уточнив, що інциденти мали місце в кампусах в Шанхаї та Куншані на сході Китаю, де студенти, працювали в нічну зміну, понаднормово і на посадах, не пов'язаних з їх спеціальністю, в порушення місцевого законодавства. У Pegatron також заявили, що вжили необхідних дій для запобігання подібним ситуаціям в майбутньому.
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