Pegatron неправильно оформляла трудові відносини зі студентами, дозволяючи тим працювати в нічні зміни та понаднормово в порушення Кодексу.

Apple тимчасово зупинила співпрацю з тайванською компанією Pegatron, що є найбільшим ODM-виробником споживчої електроніки та фактичним виробником пристроїв Apple, після виявлення декількох випадків порушення партнером трудового законодавства.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте такожApple відкриває попередні замовлення на найменший та найбільший iPhone за всю історію (фото)

Як пише видання, Pegatron неправильно оформляла трудові відносини зі студентами, дозволяючи тим працювати в нічні зміни та понаднормово в порушення Кодексу.

Apple призначила стратегічному партнеру випробувальний термін і відмовилася укладати нові контракти до прийняття ним відповідних заходів, спрямованих на виправлення ситуації.

У ході розслідування Apple не вдалося знайти жодних доказів примусу або використання праці неповнолітніх на фабриках Pegatron.

Разом з тим Apple отримала свідчення того, що Pegatron підробляла документи, щоб приховати вищезгадані порушення трудового законодавства. Pegatron вже звільнила менеджера, який курирував відповідну програму, що дозволяє студентам підробляти на заводах компанії.

У своїй заяві ODM-виробник уточнив, що інциденти мали місце в кампусах в Шанхаї та Куншані на сході Китаю, де студенти, працювали в нічну зміну, понаднормово і на посадах, не пов'язаних з їх спеціальністю, в порушення місцевого законодавства. У Pegatron також заявили, що вжили необхідних дій для запобігання подібним ситуаціям в майбутньому.

Новинки Apple

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН