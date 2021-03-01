Йдеться про співпрацю в рамках проекту Facebook News — в такому розділі додатка соцмережі з травня будуть публікуватися деякі новини з німецьких ЗМІ, за які соцмережа платитиме виданням.

Корпорація Facebook підписала угоди про співпрацю з цілою низкою великих німецьких ЗМІ, соцмережа буде платити їм за частину новинного контенту.

Про це оголосив глава європейського підрозділу з новинного партнерства Facebook Йеспер Доуб.

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Йдеться про співпрацю в рамках проекту Facebook News — в такому розділі додатка соцмережі з травня будуть публікуватися деякі новини з німецьких ЗМІ, за які соцмережа платитиме виданням. Скільки Facebook буде виплачувати видавцям, які підписали угоду, не повідомляється.

У проекті візьмуть участь Die Zeit, Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt і цілий ряд інших загальнонаціональних і місцевих видань. Однак одна з найбільших німецьких медіагруп, Axel Springer, що видає в числі іншого газети Bild і Die Welt, відмовилася підписувати угоду, назвавши його умови сміховинними. "Спроби деяких платформ, з одного боку, позиціонувати себе як засіб масової інформації, а з іншого - відбуватися від видавців недостатньою винагородою, сумнівні", - заявили в Axel Springer.

Що цьому передувало

У червні 2020 року Google анонсував програму ліцензування, згідно з якою компанія готова платити виданням за "високоякісний контент". Тоді техногігант підписав партнерські угоди з виданнями в Німеччині, Австралії та Бразилії.

У жовтні 2020 року Google оголосив про плани заплатити ЗМІ понад $1 млрд протягом трьох років за новини для нового сервісу компанії Google News Showcase. Тоді зазначалося, що таким чином техногігант намагається уникнути санкцій з боку регуляторів.

5 лютого 2021 року Google запустив в Австралії свою новинну платформу News Showcase на тлі ініціативи місцевої влади прийняти Кодекс гравців медіаринку, який зобов'яже Google і Facebook платити австралійським ЗМІ за Новини.

9 лютого 2021 року законодавці Євросоюзу заявили про те, що хочуть змусити великі технокомпанії на кшталт Google і Facebook платити ЗМІ за новини.

Facebook підписала угоди з американськими та британськими видавцями, ведуться переговори та з французькими ЗМІ.

У лютому у Facebook стався конфлікт з владою Австралії та місцевими новинними видавцями — соцмережа вирішила обмежити поширення новин на своїй платформі в Австралії через закон, який влада країни планувала прийняти для захисту місцевого медіаринку. Однак потім соцмережа заявила про те, що вона прийшла до угоди з владою Австралії та скасує обмеження на публікацію новинного контенту місцевих ЗМІ.

Facebook обіцяє в найближчі три роки заплатити $1 млрд видавничим домам, що публікують новинний контент.

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Автор: УНІАН