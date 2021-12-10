Експерти припускають, що за цим стоїть конкуренція з Apple.

Напередодні новорічних свят компанія Google оновила правила викупу у користувачів айфонів при покупці смартфонів Pixel 5a.

Про це пише технопортал 9to5Google.

Варто зауважити, що така послуга існує вже певний час, але зараз для користувачів створені більш вигідні умови. Чому компанія оновила їх – не відомо, втім, навряд чи хтось буде скаржитися.

Що показово, послуга обміну старого iPhone на новий Pixel з доплатою поширюється тільки на моделі "яблучних" смартфонів, випущених в проміжку 2017 по 2018 роки – за них можна отримати знижку на $100 більше, ніж раніше.

До них відносяться наступні моделі:

Навіщо компанії купа старих айфонів уживаних – загадка. Найімовірніше, за цим стоїть конкуренція з Apple та бажання таким чином поширити якомога більше число власних пристроїв у святковий період.

Раніше УНІАН вже писав, що до Нового року українців може чекати дефіцит iPhone. Попри весь свій вплив, навіть такого гіганта не оминула нестача комплектуючих.

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Важливо також зауважити, що в Apple привілейоване становище в порівнянні з іншими замовниками, тому дефіцит торкнеться інші компанії ще сильніше.

Так, глава Razer попередив про неминуче зростання цін на ігрові ноутбуки, а у 2022 році купити PlayStation 5 буде навіть складніше, ніж зараз.

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Автор: Денис Пономаренко