Мовиться про iPhone 6 Plus – найпершім смартфоні компанії в збільшеному формфакторі.

Компанія Apple вирішила відправити в список вінтажної (застарілої) техніки знакову модель iPhone. Станеться це вже 31 грудня 2021 року.

Про це повідомляє закордонний ресурс MacRumors, пославшись на власні джерела в компанії. Мовиться про iPhone 6 Plus – найпершім смартфоні компанії в збільшеному формфакторі. Історія великих iPhone почалася саме з нього.

iPhone 6 та iPhone 6 Plus були презентовано одночасно у вересні 2014 року. Перший мав діагональ 4,7 дюйма, а другий – 5,5 дюйма. Ці пристрої стали знаковими відразу в декількох сенсах, визначивши новий дизайн з округленими гранями, який проіснував до iPhone 11 включно.

Крім того, iPhone 6 Plus став першим в історії Apple по-справжньому великим Айфоном – після відходу Джобса це був перший "яблучний" реверанс у бік трендів збільшення діагоналі.

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До речі, внесення пристрою в список вінтажної техніки означає, що запчастини для нього більше не випускаються, а отже ремонт в авторизованих сервісних центрах буде здійснюватися тільки при фактичній наявності деталей.

Варто зауважити, що вінтажним став тільки iPhone 6 Plus. Його виробництво завершилося у 2016 році – тобто, пройшло рівно п'ять років. Що стосується стандартного iPhone 6, то він "пішов на спокій" у 2018-му – а значить, в цей список він потрапить пізніше.

Як раніше писав УНІАН, в першому кварталі 2022 року, тобто в січні, лютому або березні, на ринку з'явиться новий бюджетний смартфон-Apple iPhone SE 3. Передбачається, що новинка навряд чи буде кардинально відрізнятися від поточного покоління.

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Автор: Денис Пономаренко