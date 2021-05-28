28 травня відбулося відкриття конференції "Дні електронних комунікацій", генеральним медійним партнером якої виступає група 1+1 media.

У межах 4-денної програми заходу учасники долучаться до обговорення трансформації медіаіндустрії та змін в теледивленні у період пандемії, новацій у законодавстві, цифрової трансформації та інформаційної безпеки, а також поговорять про тренди лінійного/нелінійного телебачення тощо.

Ярослав Пахольчук, генеральний директор групи 1+1 media, приєднався до «Саміту стейкхолдерів електронних комунікацій», де разом з представниками державних інституцій обговорив тренди, які відбуваються в галузі Pay TV, ключові інсайди та новини.

Ярослав прокоментував наслідки пандемії на індустрію та зазначив, що коронакриза мала значний вплив на знімальні процеси медіагрупи, але в тому числі і через проведення більшості часу вдома традиційне телебачення залишається ключовим майданчиком як для українського глядача, так і для рекламодавця. «У найближчі 2-3 роки очікується, що глядач буде дивитися саме лінійне телебачення і, разом з тим, зростає ОТТ-сегмент та кількість глядачів, які перейшли на IPTV – очікується, що до 2022 року абонентська база зросте вдвічі. Ми робимо ставку на великі шоу та новинний сегмент», – зазначив Ярослав.

Серед спікерів першого дня конференції, 28 травня, – керівниця супутникової платформи Viasat Світлана Міщенко, керівник дивізіону Digital & Pay TV групи StarLightMedia Микола Фаєнгольд, директор зі стратегії й розвитку бізнесу «Медіа Групи Україна» Федір Гречанінов, директорка з GR 1+1 media Тетяна Смирнова, керівник проєкту Київстар ТБ Павло Рибак та інші.

Довідка:

Група 1+1 media – один з найбільших медіахолдингів України, до складу якого входить 7 власних телеканалів (1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, 1+1 International, УНІАН, Бігуді) та 2 партнерські (Квартал TV та Paramount Comedy), Інформаційне агентство «УНІАН», власні продакшн підрозділи, платформи Київстар ТБ, Viasat, 1+1 video, а також освітній проєкт 1+1 media school.

Додаткова інформація: media.1plus1.ua

«Дні електронних комунікацій» – міжнародна галузева зустріч гравців ринку електронних комунікацій: операторів телекомунікацій, постачальників аудіовізуальних медіа-послуг, електронних ЗМІ, операторів кабельного телебачення, виробників і дистриб’юторів обладнання й технологій. Захід створено з метою обговорення сучасних трендів, перспектив регулювання, ризиків та можливостей для розвитку інтернет- та телевізійних сервісів.

Додаткова інформація: http://dek.org.ua/uk

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Переклад: Іван Бойко