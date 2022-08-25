Для українських користувачів знижка склала близько 40%.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну компанія Ілона Маска знизила ціни на супутниковий інтернет від Starlink для України та ряду інших країн.

Як пише The Verge, для українських користувачів знижка склала близько 40%, вартість передплати знизили з $100 до $60.

Знижка автоматично застосовується до всіх рахунків, створених після 24 серпня 2022 року.

У Нідерландах користувачі платитимуть за інтернет від Starlink 105 євро на місяць замість 124 євро. У Британії вартість передплати знизилася до 75 фунтів стерлінгів з 89 фунтів стерлінгів, в Мексиці до 1100 мексиканських песо з 2299 мексиканських песо, в Німеччині до 80 євро зі 100 євро. Користувачі в Чилі та Бразилії повідомляють про зниження цін приблизно на 50%.

Війна в Україні та Starlink:

26 лютого глава Мінцифри Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням відправити в Україну станції Starlink для доступу до супутникового інтернету. Той погодитися надати обладнання вже наступного дня. А перша партія абонентських скриньок прибула вже 28 лютого.

У РФ через це навіть стали погрожувати Маску. Зокрема, глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін попередив підприємця, що йому "доведеться відповідати по-дорослому" за передачу Україні станцій Starlink. Маск, відповідаючи на погрози, іронічно написав: "Якщо я помру за загадкових обставин, було приємно вас знати".

22 серпня 2022 року Україна отримала ще 5 тисяч станцій Starlink від поляків.

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