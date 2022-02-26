Також міністр попросив Маска звернутися до росіян, які його поважають.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Шановний Ілон Маск! Поки ви намагаєтеся колонізувати Марс - Росія намагається колонізувати Україну! Поки ваші ракети успішно приземляються з космосу - російські ракети бомблять українські дитячі садочки та лікарні! Ми потребуємо підтримки - прошу вас якнайшвидше забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету!" - написав міністр.

Також Федоров просить Маска звернутися до громадян РФ, які його поважають.

Нагадаємо, Starlink - інноваційна технологія лазерного зв'язку. Ці супутники в першу чергу призначені для забезпечення зв'язку в полярних регіонах і над океанами, де немає наземних терміналів. Для підключення до Starlink користувач повинен буде придбати спеціальний термінал-приймач і сплатити абонентську плату.