Українські користувачі також мають проблеми зі зв'язком в месенджерах.

У месенджерах Facebook Messenger та Instagram, які належать американській компанії Facebook Inc., стався збій.

Користувачі месенджерів по всьому світу, в тому числі в Україні, зіткнулися з проблемами при відправці та отриманні повідомлень. Про це повідомляє аналітична онлайн-платформа Downdetector.

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Збій почався орієнтовно о 16.30-17.00 за київським часом.

Повідомляється, що на проблеми з роботою додатка переважно скаржилися жителі країн Європи, Північної Америки та Азії.

На цей час компанія Facebook не коментувала те, що відбувається.

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Автор: Павло Степанець