В Україні iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max виходять на тиждень пізніше офіційного старту глобальних продажів.

Сьогодні, 13 листопада, в Україні стартували попередні замовлення на особливі моделі iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max (базові iPhone 12 і 12 Pro вийшли минулого місяця) - найменший смартфон Apple за останні роки та найбільший за всю історію компанії.

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Про це повідомляє портал ITC.ua.

"В Україні iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max виходять на тиждень пізніше офіційного старту глобальних продажів, як і було з iPhone 12 та iPhone 12 Pro - 6 листопада попередні замовлення відкрили більш ніж в 40 країнах, а сьогодні на цих ринках стартували фактичні продажі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max вже можна передзамовити у багатьох українських ритейлерів, які офіційно продають техніку Apple. Перші покупці отримають свої смартфони рівно через тиждень 20 листопада, коли стартують широкі продажі.

iPhone 12 mini

64 ГБ - 25 999 гривень;

128 ГБ - 27 999 гривень;

256 ГБ - 31 999 гривень;

Кольори корпусу: чорний, білий, червоний (Product Red), зелений і синій.

iPhone 12 Pro Max

128 ГБ - 41 999 гривень;

256 ГБ - 45 999 гривень;

512 ГБ - 53 999 гривень;

Кольори корпусу: золотий, графітовий, сріблястий і"Тихоокеанський синій".

У США iPhone 12 mini коштує від 729 доларів за версію з 64 ГБ, тоді як iPhone 12 Pro Max зі 128 ГБ пам'яті стартує з позначки 1 099 доларів. Тобто, навіть зі знижкою Українська ціна виходить помітно вище американської.

iPhone 12 mini - це, по суті, той же iPhone 12, тільки в компактнішому корпусі. Він оснащується екраном діагоналлю 5,4 дюйма, але завдяки екрану з тонкими рамками нова модель вийшла компактніше 4,7-дюймового iPhone 6 і актуального iPhone SE (2020). Єдині відмінності iPhone 12 mini від звичайного iPhone 12 - менш місткий акумулятор і менша швидкість зарядки від MagSafe.

iPhone 12 Pro Max з точки зору позиціонування повна протилежність iPhone 12 mini. Вона адресована любителям великих діагоналей і ентузіастам, які бажають отримати все найкраще. iPhone 12 Pro Max виділяється на тлі звичайного 12 Pro збільшеним 6,7-дюймовим екраном і більш просунутою основною камерою - стабілізація зображення зрушенням матриці та покращений зум з оптичним збільшенням до 2,5 раза (у 12 Pro у 2 рази).

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Автор: УНІАН