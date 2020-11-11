Дослідники Picodi використовують відкриті статистичні дані за рівнем середніх зарплат і відштовхуються від того, що в місяці в середньому 21 робочий день.

Середньостатистичному українцю, щоб купити iPhone 12 Pro, який коштує 39 999 грн, потрібно буде працювати 87 днів.

Про це повідомляє Picodi.

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Фахівці Picodi провели черговий аналіз порівняння рівня доходів жителів різних країн, щоб з'ясувати, скільки днів потрібно працювати на iPhone 12 Pro.

Picodi проводить такі дослідження щороку. Дослідники Picodi використовують відкриті статистичні дані за рівнем середніх зарплат і відштовхуються від того, що в місяці в середньому 21 робочий день. Методика Picodi не враховує диференціацію зарплат за спеціальностями та регіонами.

У Китаї, де збираються смартфони Apple, щоб дозволити собі купити iPhone 12 Pro, треба відпрацювати 26,7 робочих дня.

Щоб заробити на новий iPhone 12 Pro якомога швидше, доведеться відправитися у Швейцарію, США або Австралію. У цих країнах на iPhone 12 Pro можна заробити за 4,4, 6,1 і 6,6 робочих дня відповідно.

Попередній аналіз

У жовтні 2020 року аналітики порталу Picodi порівняли ціни на iPhone 12 Pro із середньою зарплатою в кількох десятках країн світу. Тоді максимальний результат був у Індії (54,4 дня). України в списку не було взагалі.

Презентація нових iPhone 12: новинки від Apple

13 жовтня компанія Apple презентувала iPhone 12 Pro з підтримкою 5G.

Також, Apple презентувала новий iPhone 12 mini з 5,4-дюймовим екраном.

Крім цього, Apple під час своєї презентації у вівторок, 13 січня, представила iPhone 12.

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Автор: УНІАН