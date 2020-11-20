У порівнянні з 2018 роком ринок виріс на 19,7%.

Обсяг українського ринку мобільного зв'язку з 2010 по 2019 рік зріс на 74,2% - до 41,9 млрд грн у 2019 році з 24 млрд грн у 2010 році.

Про це сказано в дослідження Офісу ефективного регулювання (BRDO) "Зелена книга. Ринок голосових телекомунікаційних послуг".

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У порівнянні з 2018 роком ринок виріс на 19,7%.

Доходи мобільних операторів від надання послуг голосового зв'язку у 2019 році склали 8,6 млрд грн або 23,7% від загальної вартості наданих абонентам послуг.

Згідно з дослідженням, кількість активних абонентів (тих, хто за останні три місяці здійснив операцію мобільного зв'язку) у 2019 році склала 54,8 млн абонентів, що на 1,7% більше, ніж у 2010 році.

Аналітики BRDO пояснюють перевищення кількості абонентів над кількістю населення України практикою використання декількох SIM-карт.

Відзначається, що 97% абонентів обслуговуються найбільшими українськими операторами мобільного зв'язку "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell.

Згідно з дослідженням, 48% абонентів користуються послугами "Київстару", 36% - "Vodafone Україна" і 14% - lifecell.

Експорт послуг

Україна в січні-вересні 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшила експорт телекомунікаційних, інформаційних та комп'ютерних послуг на 15,2% - до 2,11 млрд дол.

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Автор: Павло Степанець