Дослідження за підсумками другого кварталу цього року показало, що українці найчастіше обирають телефони від п'яти компаній-виробників.

Стало відомо, яким смартфонам надають перевагу українці. Найпопулярнішими телефонами виявились гаджеті від п'яти великих міжнародних брендів.

Про це свідчить інфографіка міжнародної аналітичної компанії Canalys, якою володіє УНІАН.

Так, найпопулярнішими в Україні за підсумками другого кварталу цього року опинилися смартфони від п'ятьох виробників.

На п'ятому місці опинилася американська корпорація Apple. Продажі телефонів цієї компанії скоротилися на 44%. У другому кварталі 2021 року частка смартфонів від "яблучної" компанії склала лише 3%.

Четверте місце з часткою 5% займає китайська компанія Oppo. Відзначається, що продажі телефонів цієї компанії зросли в 3 рази.

Частка смартфонів від компанії Transsion (бренди Tecno, itel, Infinix) склала 7%, тому вона зайняла третє місце у рейтингу. Продажі від цього бренду виросли в 8 разів.

На другому місці - південнокорейська компанія Samsung. Продажі виросли на 39%, а частка компанії на українському ринку скала 26%.

Перше місце зайняла китайська технологічна компанія Xiaomi. Частка бренду в загальному обсязі продажів у другому кварталі склала 46% (продажі телефонів в річному вираженні виросли на 32%)

Читайте такожНовенький смартфон OnePlus вибухнув у кишені власниці (фото)Так, українці найчастіше обирали смартфони від Xiaomi. Аналітична компанія Canalys не надала інформації про фізичну кількість смартфонів, які були продані в Україні в другому кварталі цього року. Але показники продажу демонструють те, які бренди обирають українці.

Компанія Canalys - довідка УНІАН

Canalys - міжнародна аналітична компанія, що спеціалізується на дослідженні ринку технологій. Штаб-квартира компанії знаходиться в США. Canalys має представництва у Великобританії, Китаї, Індії, Сінгапурі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Apple має намір влаштувати користувачам "локальний огляд" в пошуку заборонених фото.

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Автор: Павло Степанець