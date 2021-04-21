Причинами зростання став високий попит в умовах стабілізації ситуації з поширенням коронавірусу.

Світові поставки смартфонів в першому кварталі 2021 року, в порівнянні з першим кварталом 2020 року, зросли на 24% - до 340 млн штук з 275 млн штук.

Про це сказано в дослідженні міжнародної аналітичної компанії Strategy Analytics, опублікованому на веб-сайті компанії.

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Згідно з дослідженням, причинами такого зростання став високий попит з боку споживачів в умовах стабілізації ситуації з поширенням коронавірусу і зростання поставок 5G-телефонів в Китай.

Відзначається, що лідером за кількістю поставлених телефонів в першому кварталі стала компанія Samsung з показником 77 млн штук, що 32% більше, ніж роком раніше. Частка цієї компанії на ринку склала 23%.

На другому місці - Apple c показником 57 млн смартфонів, що на 44% більше, ніж роком раніше. Частка на ринку-17%.

На третьому місці - Xiaomi з показником 49 млн телефонів, що на 80% більше, ніж у першому кварталі 2020 року. Частка на ринку - 15%.

На четвертому місці – OPPO з показником 38 млн смартфонів, що на 68% більше, ніж роком раніше. Частка на ринку - 11%.

І на п'ятому місці - Vivo з показником 37 млн телефонів, що на 85% більше, ніж роком раніше. Частка на ринку-11%.

Що цьому передувало

Згідно з дослідженням китайського аналітичного центру TrendForce, світове виробництво смартфонів у 2020 році у зв'язку з негативним впливом пандемії COVID-19 скоротилося на 11% - до 1,25 млрд штук.

Згідно з дослідженням міжнародного дослідницького центру International Data Corporation (IDC), світові поставки смартфонів у 2021 році, в порівнянні з 2020 роком, зростуть на 5,5% - до майже 1,4 млрд штук.

Strategy Analytics

Strategy Analytics - міжнародна аналітична компанія, що спеціалізується на дослідженні ринку сучасних технологічних продуктів. Компанія має офіси в США, Великобританії, Франції, Німеччині, Китаї, Японії та Південній Кореї.

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Автор: Павло Степанець