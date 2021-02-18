Telegram буде сам обирати інвесторів, а американці не зможуть брати участь в розміщенні.

Компанія Telegram Group Inc, що володіє месенджером Telegram, планує залучити $1 млрд від розміщення небіржових бондів серед обмеженого кола інвесторів з Росії, Європи, Азії та Близького Сходу.

Про це повідомляє Коммерсантъ.

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Telegram буде сам вибирати інвесторів. Компанія вирішила залучити кошти через небіржові конвертовані облігації. Повідомляється, що деякі інвестори вже почали отримувати пропозиції, однак, як пише видання, американські інвестори не зможуть брати участь у торгах.

Облігації будуть випущені строком на п'ять років. За попередніми даними, щорічно інвесторам буде виплачуватися купон у розмірі 7-8% від суми боргу.

У разі, якщо в найближчі п'ять років Telegram зважиться на IPO, власники бондів зможуть конвертувати борг в акції месенджера з дисконтом в 10% до ціни розміщення.

Як пише видання, розміщення облігацій Telegram проходить серед вузького кола інвесторів, а мінімальний чек становить $50 млн. Мінімальний чек може бути знижений до $10 млн.

Організатором розміщення виступає сам Telegram, агентами-банки брокери в Росії, Європі, Азії, на Близькому Сході. Як стверджує джерело видання, право вибирати інвесторів залишається за Telegram, а американці не зможуть брати участь у розміщенні.

Що цьому передувало

Видання The Information повідомляло про те, що Telegram може залучити близько $1 млрд кредиту найближчим часом. У коментарі виданню представник компанії зазначив, що Telegram «розглядає різні варіанти відповідно до своєї ідеї, орієнтованої на конфіденційність, але не буде брати на себе ніяких зобов'язань, що передбачають будь-яку форму обов'язкового виходу».

Станом на 12 січня 2021 року Telegram став другим за кількістю завантажень додатком в США.

Зростання популярності Telegram відбулося на тлі блокування акаунтів президента Дональда Трампа в Facebook і Twitter, а також відключення соцмережі Parler, популярної у його прихильників.

Крім того, на початку січня 2021 року WhatsApp ввів нову політику конфіденційності, що могло викликати перехід частини користувачів на альтернативні месенджери.

Станом на 15 січня 2021 року інвестори оцінили Telegram у $30 мільярдів.

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Автор: Олена Коваленко