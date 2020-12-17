У магазинах оператора і партнерів з'явилася можливість використовувати додаток Дія при обслуговуванні абонентів.

З 21 грудня Vodafone Україна, спільно з Міністерством цифрової трансформації, запускає програму тестування обслуговування абонентів з додатком Дія. На цьому етапі абоненти оператора, у яких є додаток Дія, можуть використовувати його для своєї ідентифікації. Для цього потрібно просто відкрити програму і показати свої цифрові документи співробітнику магазину.

За допомогою Дії абоненти Vodafone Україна можуть отримати потрібні сервіси, змінити тариф, управляти додатковими послугами, отримувати фінансову інформацію про свій номер.

Крім цього, в Запорізькій області оператор почав тестування Дії для контрактного підключення. Абоненти зможуть поділитися цифровою копією своєї ID-карти, а всі дані документа будуть внесені в систему автоматично. Таким чином, час на оформлення контрактного підключення зменшиться майже вдвічі.

Після успішного закінчення тестового періоду, Дія буде працювати постійно і перелік послуг в магазинах буде розширюватися. Надалі, за допомогою Дії, абоненти зможуть зареєструвати свій номер на паспортні дані, перейти з передплаченої на контрактну форму обслуговування і багато іншого.

Про програму Дія

Дія - це новий рівень взаємодії держави і громадян: зручний, непомітний, людяний. Дія 2.0 - оновлений мобільний додаток, за допомогою якого українці можуть отримувати доступ до своїх цифрових документів. Серед них - ID-картка та закордонний біометричний паспорт, студентський квиток, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс транспортного засобу, податковий номер (РНОКПП), свідоцтво про народження та довідка переселенця (ВПО).

Держава повинна стати сервісом, а не бюрократичним монстром. Допомагати одним швидко отримувати послуги, а іншим – чесно виконувати свою роботу. Тому запущено проект "Цифрова держава", який згодом об'єднає всі відомства в єдину зручну і дієву онлайн-систему: https://plan2.diia.gov.ua/

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Автор: УНІАН