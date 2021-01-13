Флагманському смартфону Xiaomi Mi 11 зменшили оперативну пам'ять

Рік тому Xiaomi стверджувала, що у флагмані не має бути менш як 8 ГБ оперативної пам'яті.

Флагманський смартфон Xiaomi Mi 11 на території США буде доступний в трьох версіях: з 6/128 ГБ, 8/128 ГБ і 8/256 ГБ пам'яті. Про це повідомляє Gsmarena. Читайте такожXiaomi представила новий флагман Mi11: зарядка до "бюджетного" комплекту не входить Як повідомляє видання, в Китаї смартфон пропонується з 8/128, 8/256 і 12/256 ГБ флеш-пам'яті. Попередні прогнози Раніше повідомлялося, що Xiaomi Mi 11 вийде за межами Китаю у двох версіях, які будуть оснащені 8 ГБ оперативної та 128 або 256 ГБ енергонезалежної флеш-пам'яті. Що собою являє флагманський смартфон Mi11 28 грудня 2020 року китайська компанія Xiaomi представила флагманський смартфон Mi11. Це перший апарат на новому флагманському чіпі Qualcomm Snapdragon 888.

Новинка також зможе похвалитися зігнутим з боків AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення в 120 Гц (діагональ – 6,81 дюйма).

Смартфон отримав модуль основної камери на 108 Мп з 1/1,33-дюймовим сенсором, а також 13-мегапіксельну камеру з ультрашироким кутом огляду і 5-мегапіксельний телевик для макрофотографій.

Новітній чіпсет Snapdragon 888 видає в бенчмарку AnTuTu значний результат в 745 942 бали. Крім того, система використовує швидкісну оперативну пам'ять LPDDR5.

За автономність пристрою відповідає акумулятор ємністю 4600 мАг з підтримкою швидкої 55-ватної дротової, 50-ватної бездротової та 10-ватної реверсивної зарядки. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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