На території США смартфон буде доступний у трьох версіях / Ілюстрація REUTERS
Флагманський смартфон Xiaomi Mi 11 на території США буде доступний в трьох версіях: з 6/128 ГБ, 8/128 ГБ і 8/256 ГБ пам'яті.
Про це повідомляє Gsmarena.
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Як повідомляє видання, в Китаї смартфон пропонується з 8/128, 8/256 і 12/256 ГБ флеш-пам'яті.
Попередні прогнози
Раніше повідомлялося, що Xiaomi Mi 11 вийде за межами Китаю у двох версіях, які будуть оснащені 8 ГБ оперативної та 128 або 256 ГБ енергонезалежної флеш-пам'яті.
Що собою являє флагманський смартфон Mi11
- 28 грудня 2020 року китайська компанія Xiaomi представила флагманський смартфон Mi11. Це перший апарат на новому флагманському чіпі Qualcomm Snapdragon 888.
- Новинка також зможе похвалитися зігнутим з боків AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення в 120 Гц (діагональ – 6,81 дюйма).
- Смартфон отримав модуль основної камери на 108 Мп з 1/1,33-дюймовим сенсором, а також 13-мегапіксельну камеру з ультрашироким кутом огляду і 5-мегапіксельний телевик для макрофотографій.
- Новітній чіпсет Snapdragon 888 видає в бенчмарку AnTuTu значний результат в 745 942 бали. Крім того, система використовує швидкісну оперативну пам'ять LPDDR5.
- За автономність пристрою відповідає акумулятор ємністю 4600 мАг з підтримкою швидкої 55-ватної дротової, 50-ватної бездротової та 10-ватної реверсивної зарядки.
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