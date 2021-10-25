Сьогодні, 25 жовтня 2021 року, акції компанії Tesla Inc. досягли рекордного максимуму.
Акції Tesla досягли ціни в $973, згідно з даними біржі.
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Торги стартували з позначки $894 за акцію.
Станом на 17:23 за Києвом акції торгувалися по $967,37.
Сьогоднішня ціна акцій є максимумом за всю історію існування компанії.
Зростання акцій було зафіксовано на тлі заяви найбільшої компанії з прокату транспортних засобів Heurz Global Holdings Inc. про плани замовити 100 тисяч електричних автомобілів Tesla. Про це повідомляє Bloomberg.
Загальна вартість замовлення становить близько $4,2 мільярда.
Планується, що дане замовлення допоможе Heurz Global Holdings Inc реалізувати амбітні плани з електрифікації прокатного автопарку.
Стан Ілона Маска:
- У вересні 2021 року засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск знову став найбагатшою людиною світу за рейтингом журналу Forbes. Сталося це на тлі зростання акцій Tesla.
- Акції компанії з виробництва електромобілів Tesla найбільше зросли з лютого цього року. Тому 27 вересня Ілон Маск став багатшим на 3,8 мільярда доларів і на момент закриття ринків мав статки на рівні 203,4 мільярда доларів.
- Він обійшов Безоса, статок якого в цей день скоротився на 1 млрд доларів - до $197,7 млрд - через зниження акцій Amazon на 0,6%.
- 4 жовтня 2021 року Tesla вийшла на рекордні продажі електрокарів.