Автовиробник переніс дату початку тритижневої корпоративної відпустки з 24 липня на 29 травня через перебої з поставками автокомпонентів.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, усі працівники АТ "АвтоВАЗ"з 29 травня пішли в корпоративну відпустку, яка триватиме до 19 червня.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", автовиробник був змушений перенести дату початку тритижневої корпоративної відпустки з 24 липня на 29 травня через перебої з поставками автокомпонентів.

Зараз на тольяттинському майданчику "АвтоВАЗ" випускає версії Lada Granta (виробництво перезапущено в червні 2022 року), Lada Niva Legend (з середини липня 2022 року) і Lada Niva Travel (з середини серпня 2022 року).

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Єдиним акціонером "АвтоВАЗу" є підвідомче Мінпромторгу ФГУП "НАМИ", що контролює компанію через ТОВ "ЛАДА Авто Холдинг". "Ростех" на початку травня вийшов зі складу акціонерів автовиробника.

Крах російського авторома

Після вторгнення РФ в Україну виробники машин почали масово залишати країну. З РФ пішли такі бренди як Audi, Chevrolet, Cadillac, Porsche, Mercedes і багато інших компаній.

У січні-лютому продажі машин марки Lada впали на 19,4 %. 16 березня 2022 року через відсутність запчастин "АвтоВАЗ" оголосив про корпоративну відпустку.

30 січня 2023 року "АвтоВАЗ" заявив про те, що буде випускати автомобілі Lada лише в трьох кольорах. Дане рішення було пов'язано з нестачею фарби через введені проти агресора санкції. Повідомлялося, що можна замовити автомобілі білого, чорного та темно-зеленого кольорів. Раніше автомобілі були доступні в шести-восьми кольорах.

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