Василь Боднар зазначив, що акції протесту на кордоні не мають широкої суспільної підтримки в Польщі.

Наразі ситуація на кордоні України та Польщі стабільна, але загроза блокування залишається. Варшава, як і Київ, зазнає збитків від мітингів біля пунктів пропуску.

"Зараз немає ні блокад, ні обмежень. Тобто раніше були введені обмеження на частину української продукції, але загалом щодо транзиту проблем немає", - розповів посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, блокування кордону не має суспільної підтримки і завдає шкоди обом сторонам.

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"7 мільярдів євро польського експорту йде в Україну - в основному це готова харчова продукція, паливо тощо. Це не конструктивна історія, яка нічого нікому не дає", - наголосив український посол.

Щодо нових блокад кордону, то дипломат вважає, що загрози залишаються на тлі наближення нової виборчої кампанії в Польщі.

"Загрози завжди є, оскільки через два з гаком роки в Польщі буде нова виборча кампанія. І політики можуть спробувати це використати", - підсумував Боднар.

Блокування україно-польського кордону - останні новини

Фермери, перевізники та деякі політичні сили в Польщі влаштовували мітинги та блокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Такі акції протесту принесли мільярдні збитки обом сторонам.

12 травня в Державній прикордонній службі України повідомили, що польські перевізники почали нову акцію протесту на кордоні з Україною. Через це міг бути ускладнений рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу обіцяли пропускати безперешкодно.

13 травня Апеляційний суд Любліна заборонив акцію перевізників на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

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