Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

У Польщі Апеляційний суд Любліна заборонив акцію перевізників, які заблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на польсько-українському кордоні.

Про це повідомляє RMF24. Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Таким чином, розпочатий у понеділок протест на кордоні має бути завершений.

Зазначається, що раніше міський голова Дорогуська заборонив проведення акції, проте Люблінський окружний суд у понеділок дозволив це зібрання. Чиновник це рішення оскаржив.

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Апеляційний суд залишив у силі рішення голови Дорогуська, повністю погодившись з обґрунтуванням, наведеним мером у первинній постанові. У ній серед іншого, вказувалося, що протест був запланований організаторами на чотири місяці: з 12 травня по 12 вересня 2025 року.

"Такі дії не можуть розглядатися як такі, що підлягають законодавчому захисту колективного вираження спільної позиції з питань, що становлять суспільний інтерес, а як намір блокувати будь-які транскордонні контакти між Україною та Польщею, а в ширшому сенсі – спільним ринком, тобто країнами Європейського Союзу", – наголошував мер.

Організатор акції Рафал Меклер заявляв, що поки що не отримав жодних новин з цього приводу.

"Ми чекаємо на офіційну інформацію. Якщо ми її отримаємо, то, звичайно, виконаємо рішення суду, тому що ми діємо в рамках закону", – додав він.

Акція на КПП "Ягодин-Дорогуськ"

Як повідомили в понеділок, 12 травня, у Державній прикордонній службі України, польські перевізники розпочали нову акцію протесту на кордоні з Україною. Через це, як наголошувалося, міг бути ускладнений рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу обіцяли пропускати безперешкодно.

У митній службі зазначали, що серед вимог протестувальників – привернення уваги до ситуації, що склалась у сфері транспортних перевезень на території Польщі.

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