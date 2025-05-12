Поляки протестуватимуть на кордоні з Україною: в ДПСУ зробили заяву

Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців.

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку, повідомила Державна прикордонна служба України.

"За інформацією, яка надійшла від представників Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні може розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку ППр "Дорогуськ", що навпроти українського ППр "Ягодин". Польська сторона повідомила, що у зв’язку з такими діями, пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд", - мовиться у повідомленні.

Водночас зазначається, що автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу пропускатимуть безперешкодно.

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"Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців", - інформує ДПСУ.

Звертається увага, що станом на зараз рух вантажних автомобілів здійснюється без змін, однак водіїв просять врахувати інформацію вище.

Прикордонник обіцяють додатково інформувати про ситуацію на цьому напрямку.

Протести на кордоні з Польщею

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні Комітет захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі на своїй Facebook-сторінці анонсував протест на найбільшому пункті пропуску з Україною - "Дорогуськ-Ягодин". Про дату старту акції та її тривалість не повідомлялось. Польські організатори аргументують своє рішення відсутністю реакції з боку польської влади на вимоги щодо обмеження доступу українських перевізників.

Минулого року польські підприємці теж блокували пункти пропуску. Зокрема, 9 лютого польські фермери розпочали акцію протесту на кордоні з Україною і протягом тривалого часу блокували шість напрямків. Згодом акцію було згорнуто, однак 23 листопада 2024 року польські фермери знов заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.

ЗМІ з посиланням на джерело в українському Міністерстві аграрної політики та продовольства тоді повідомили, що польські фермери, які ухвалили рішення блокувати кордон з Україною, не висували претензій до української продукції. Акція використовувалась ними в якості тиску на владу Польщі.

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